أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إنفوجرافيك | حركة تنقلات القضاة.. 1884 قاضيًا بين "النقل والترقية"

Google+ Print
إنفوجرافيك | حركة تنقلات القضاة.. 1884 قاضيًا بين "النقل والترقية" إنفوجرافيك | حركة تنقلات القضاة.. 1884 قاضيًا بين "النقل والترقية"

مصراوي Masrawy

إنفوجرافيك | حركة تنقلات القضاة.. 1884 قاضيًا بين "النقل والترقية"

08:07 م الأحد 06 أغسطس 2017

 

كتب - محمود السعيد:

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أمس السبت، على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد لعام 2017/ 2018. التي شملت 1884 قاضيًا.. ويرصد "مصراوي" في الإنفوجرافيك التالي أعداد القضاة الذين تم نقلهم وترقيتهم.

وتعتمد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذلك نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية المحامين العموم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"