إنفوجرافيك | حركة تنقلات القضاة.. 1884 قاضيًا بين "النقل والترقية"

مصراوي Masrawy

كتب - محمود السعيد:

وافق مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، أمس السبت، على الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي الجديد لعام 2017/ 2018. التي شملت 1884 قاضيًا.. ويرصد "مصراوي" في الإنفوجرافيك التالي أعداد القضاة الذين تم نقلهم وترقيتهم.

وتعتمد الحركة القضائية للعام 2017 – 2018 على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يتضمن ترقية رؤساء الاستئناف ونوابهم، وكذلك نواب رئيس محكمة النقض، فيما يشمل الجزء الثاني ترقية أعضاء النيابة ورؤساء المحاكم، ويشمل الجزء الثالث ترقية المحامين العموم.