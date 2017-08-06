بلاغ يتهم برلمانيا بالاستيلاء على جزيرة بالنيل.. والنائب: ملكنا بوضع اليد (صور)

التحرير

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إحالة 3 مسؤولين سهلوا الاستيلاء على أراضي الجزيرة للتحقيق

ومحافظ الغربية: لن نتسر على فاسد

تشهد مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية تعديات على جزء كبير من أملاك الدولة بـ«منطقة الجزيرة» الواقعة على نيل المدينة، ما أثار غضب واستياء مئات المواطنين.

وعلى الرغم من تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة وقف التعدى على أملاك الدولة واسترداد الأملاك المنهوبة قام العشرات من المواطنين بالاستيلاء على مساحات كبيرة من منطقة الجزيرة البالغ مساحتها ما يزيد عن فدان على النيل مباشرة.

الخيط الأسود

وفجر أحد المواطنين أسرار الاستيلاء في أراضي الدولة بالجزيرة، بعد تقدمه ببلاغ إلى اللواء إبراهيم شمس رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، اتهم فيه بعض الشخصيات بالاستيلاء على أراضى الجزيرة التابعة لأملاك الدولة بالمخالفة للقوانين، ومن بينهم صلاح الحصاوى عضو مجلس النواب من خلال الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة تقع بمنطقة الجزيرة وتطل على نيل المدينة.

وأحال رئيس المدينة على الفور الشكوى إلى الرقابة والمتابعة لفحصها وإعداد تقرير حولها، لتكشف اللجنة المشكّلة لبيان التعدى على أملاك الدولة وطرح النهر، تورط 3 مسؤولين بمجلس المدينة من بينهم "جمال.د" نائب رئيس المدينة، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانوية حيال المخالفين، واستصدار تصاريح للمتعدين، رغم صدور قرارات إزالة، ما أدى إلى إهدار أملاك الدولة، على خلاف تعليمات الرئيس، فضلا عن مخالفات بالجملة فى العقارات والأبراج بارتفاعات شاهقة.

واتضح من خلال لجنة الرقابة والمتابعة أن هناك تعديًا بالفعل على أرض الجزيرة، إذ قام "مصطفى .م.ح" ببناء قاعة أفراح وكافتيريا على نهر النيل بفرع رشيد، وهناك مخالفة بناء عدد من المنازل، وتحرر بشأنها محضر مخالفة برقم 188، 189 لسنة 2001/2002م، وتم بيعها إلى سيدة تدعى "زينب.ر.ع" بوكالة زوجها "محمود.ع.ق"، إلا أنه صدر لها رخصة تشغيل رقم 178 لعام 2005م، على الرغم من قرارات الإزالة، ما يعد مخالفة قانوية فادحة، واتضح أن جزءا كبيرا منها تابع للهيئة العامة للتنمية والمشروعات الزراعية "طرح نهر"، وجهة الإشراف عليها الإدارة العامة لتنمية وتطوير نهر النيل فرع رشيد بدسوق، وتم مخاطبتها بالمخالفات تحت أرقام 6811 فى 13 يوليو 2017م، وأيضا تحت رقم 6969 فى 19 يوليو 2017م، ولم تقم الإدارة بالرد واتخاذ الازم نحو هذه التعديات، مما سهل الاستيلاء عليها.

كما كشفت اللجنة تعدى "أحمد.ع.ب" على قطعة أرض من الجزيرة، وبناء 4 أدوار علوية، وتحرر ضده محضران تحت رقمى 17،49 لسنة 2007م، بالإضافة إلى تعدي "محمد.ع" شقيق المذكور على قطعة أخرى، وإقامة عليها دور أرضى و3 أدوار علوية أخرى، وتحررت محاضر تحت أرقام 81،92،99،126،32 لسنة 2004م، ضد زوجته باعتبارها مالكة العقار، ولم يُحرر محاضر بشأن الدور الثالث علوى، والمنزلان يقعان على الناحية القبلية بمصرف تلا، وتم إخطار إدارة صرف كفر الزيات بأرقام، 6766 بتاريخ 12 يوليو الماضي.

وضع اليد

ورد النائب صلاح الحصاوى على اتهامه بالتعدي على أملاك الدولة، قائلا إن المكان الوحيد الخاص به والواقع على الجزيرة مساحته حوالى 110 أمتار، بملكية وضع يد منذ عام 1933م، مؤكدا امتلاكه أوراقا تثبت ذلك باعتبار ذلك تمليك وضع اليد المنقضى عليه فترة طويلة.

وأضاف الحصاوي خلال تصريحات خاصة لـ"التحرير": «والدى سابلى ورث وببيع فيه علشان أعيش، ولو ثبت عندى شيء واحد غير أملاكى مستعد للمحاسبة، وعلى استعداد لمواجهة أى مواطن أو أى مسؤول»، مستكملا حديثه: أطالب أى مواطن شريف بأن يتحرى الدقة فى أى معلومة تجاه أى مواطن أو شخص آخر، حتى لايؤذيه أو يؤذى شعور أسرته وأبنائه.

وفي نفس السياق نفى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية التستر على أى فاسد، قائلا إن المخالفات والتعديات التى حدثت كانت فى العهود السابقة، ويتم من جانبنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على سرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد التعديات على أراضي أملاك الدولة بكل حزم، وتطبيق القانون على الجميع.