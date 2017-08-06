نائبة برلمانية: «متى ستتم محاربة مافيا العقارات؟»

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طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، وزير الإسكان بكشف النقاب عن الميزانية المخصصة لتطوير العشوائيات مع ضرورة مراعاة الأماكن الأكثر خطورة التى دائما ما يشير إليها رئيس الجمهورية فى لقاءاته الإعلامية، مشددة على ضرورة على تكاتف كل الجهود من أجل القضاء على العشوائيات، علي أن يكون الهدف الأساسى وضع خطة برؤية معينة خلال عدة سنوات من أجل مصر بلا عشوائيات.

ولفتت في بيان له اليوم، إلي أن هناك تقريراً رقابياً يفيد بوجود 4296 عقارًا مخالفًا بمحافظة الدقهلية، وصادر له قرار إزالة كامل، أو إخلاء إدارى، والإزالة تكون حتى سطح الأرض، حيث يوجد ما يزيد على 699 مبنى لتنكيس كامل أو جزئى، و525 عقارًا صدر ضده قرار إزالة، للخطورة الداهمة، وذلك بسبب البناء دون ترخيص، وإضافة طوابق تفوق قدرة أساسات المنشأة على التحمل.

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وأشارت إلي أن حادثة انهيار عقار المنصورة والتى أسفرت عن وفاه أكثر من 6 ضحايا، أعطى إشارة البدء لفتح هذا الملف الشائك ومحاربة فساد المحليات ومافيا العقارات، متسائلة: «متى سيتم محاربة مافيا العقارات وتصحيح الأوضاع، لاسيما أن هذه القضية بمثابة أمن قومى ولا يقل أهمية عن محاربة الإرهاب».

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن توجهات الرئيس بشأن محاربة تعديات الأراضى أو العقارات المخالفة من المزمع مناقشتها فى دور الانعقاد القادم، مؤكدة أنه ضمن أولويات أجندتها التشريعية القادمة، بقولها: "فلا أحد فوق القانون ولن نحمى أو نتستر عن أى فاسد أو من أجرم فى حق مصر".