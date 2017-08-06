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برلمانية: سنناقش وزير التعليم في قراراته الأخيرة هذا الأسبوع (فيديو)

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برلمانية: سنناقش وزير التعليم في قراراته الأخيرة هذا الأسبوع (فيديو) برلمانية: سنناقش وزير التعليم في قراراته الأخيرة هذا الأسبوع (فيديو)

التحرير

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قالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نسبة الـ 4% من قيمة الناتج المحلي المخصص للتعليم تعتبر «ضئيلة جدًا» ،علاوة على أن التعليم لم يحصل عليها في موازنة 2017/2018، إذ تم تخصيص 103 مليارات جنيه له بنسبة 3.4% من الناتج المحلي.

وطالبت نصر، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «لقمة عبش»، المذاع على قناة «إل تي سي» الدولة بضرورة الاهتمام بالمعلمين أولاً، وتطوير أساسيات العملية التعليمية، مؤكدة أن المعلم هو أساس العملية التعليمية.

وأشارت نصر، إلي أنه كان يتعين علي وزير التربية والتعليم الحالي إطلاع لجنة التعليم بمجلس النواب علي الاقتراحات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة لإعادة صياغة العملية التعليمية من جديد.

وأضافت نصر أن لجنة التعليم فوجئت بالقرارات التي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية  التعليم، مؤخرًا، مثل أي مواطن، موضحة أن هناك قرارات مفيدة لصالح العملية التعليمة، وبعض القرارات كانت تحتاج إلي توضيح آليات تنفيذ ومعرفة المجتمع بها.

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وأكدت أن هناك اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب الأسبوع الحالي بحضور وزير التربية والتعليم، لمناقشة القرارات الأخيرة، لافتة إلى أن النواب سيطالبون الوزير بتغيير  أو تعديل قراراته إذ لم تكن في صالح المنظومة التعليمية.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن  مجموعة من القرارات يعتبرها بداية لإصلاح المنظومة التعليمية، وكان من بينها  الاستعانة بفريق من المساعدين والمعاونين والمستشارين لتنفيذ مايسمى بمنظومة التعليم رقم 2 وهى بناء هيكل تعليمى مختلف عن المنظومة الحالية لتحقيق أهداف رؤية 2020، 2030 بتأسيس مجتمع يفكر ويبدع، بجانب اعتبار الصف السادس ابتدائى سنة نقل عادية على أن يتم تصحيح كراسات الإجابة من خارج المدرسة، وأيضًا تخفيف المناهج فى العام الدراسى الجديد بنسبة وصلت إلى 40%؟، وغيرها.

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