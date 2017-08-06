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نقيب الصيادلة: «الصحة» تقدم أدوية فاسدة للتأمين.. والوزارة: سنقاضيك

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نقيب الصيادلة: «الصحة» تقدم أدوية فاسدة للتأمين.. والوزارة: سنقاضيك نقيب الصيادلة: «الصحة» تقدم أدوية فاسدة للتأمين.. والوزارة: سنقاضيك

التحرير

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قال محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن الجهة الوحيدة التي رفضت زيادة الدواء هي النقابة، إضافة إلى رفعها قضية على وزارة الصحة لإلغاء زيادة أسعار الأدوية حفاظًا على المريض المصري، موضحًا أنه لابد من تفعيل آليات جديدة لمنظومة الدواء.

أضاف عبيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الأحد، أن «الصحة» تدير أمر الدواء بآليات فاشلة، وقامت بالتعدي على كل مريض من خلال زيادة الأسعار بطريقة جنونية، موضحًا أنه لم يحضر أي عضو من «الصيادلة» اجتماعات تحريك سعر الصرف.

وطالب نقيب الصيادلة، بتوحيد أسعار الدولاء وفقًا للتسعيرة الجبرية التي تقدمت بها الإدارة المركزية، مؤكدًا أن وزارة الصحة تصدر أدوية فاسدة إلى التأمين الصحي.

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أوضح أن «49 ألف علبة من أدوية فيروس سي فاسدة قامت الوزارة بتوزيعها على مستشفيات التأمين والتلاعب بصحة المرضى».

ومن جانبه؛ نفي الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، ادعاء نقيب الصيادلة أن الوزارة تصدّر أدوية فاسدة لمستشفيات التأمين الصحي، مؤكدًا أنه ستتم مقاضاة محيي عبيد أمام النيابة العامة.

لفت إلى أن أدوية فيروس سي ثبت أنها أنجح منظومة في ، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح أشاد كثيرًا بالعلاج، مشدّدًا على أن «عبيد» يريد أن يكون هناك بلبلة تجاه الوزارة، مطالبًا الصيادلة بتقديم مستندات تثبت هذه الادعاءات.

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التحرير

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