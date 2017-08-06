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رئيس الوزراء يعين محمد فريد رئيسًا للبورصة

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رئيس الوزراء يعين محمد فريد رئيسًا للبورصة رئيس الوزراء يعين محمد فريد رئيسًا للبورصة

التحرير

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أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، قرارا بتعيين محمد فريد صالح بمنصب رئيس البورصة، بعد انتهاء فترة الدكتور محمد عمران رسمياً اليوم الأحد.

ويباشر محمد فريد مهام عمله رئيسا للبورصة بداية من صباح الغد، لمدة 4 سنوات تمتد حتى عام 2021.

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وكان محمد فريد قد شغل منصب نائب رئيس البورصة خلال الفترة من 11 يوليو 2010 حتى مارس 2011، وعمل قبلها خبيرًا فى وزارة الاستثمار، وكان مسؤولا عن ملف الأسواق المالية بها، ومتابعة مشروعات تطوير البورصة، ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات، وكان يعمل خبيرا اقتصاديا منذ العام 2004

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التحرير

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