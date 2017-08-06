«الخارجية» ردا على «التحرير»: هذه خطتنا لمكافحة الاتجار بالبشر

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في إطار كفالة حق الرد، الذي تلتزم به جريدة التحرير وبوابتها الإلكترونية، ننشر الرد الذي تلقته الجريدة من وزارة الخارجية، على ما نشرناه بتاريخ 30 يوليو، حول دور مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. والتالي نص التعقيب:-

نظمت اللجنة الوطنيه لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي عقدت بمقر الهيئة العامة للاستعلامات بمدينة نصر يوم 30 يوليو الماضي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وشارك فيها المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقد نشرت (جريدة التحرير) مقالا عن الاحتفالية بعنوان (في اليوم العالمي لمكافة الاتجار بالبشر.. مصر بين الأسوء)، واستند المقال إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية الصادر سنة 2015، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير المذكور يصنف الدول إلى 4 درجات مختلفة، وهي المرتبة الأولى (الدول التي تطبق المعايير التي تم وضعها في إطار Victims Protection Act Of 2000 trafficking "قانون حماية ضحايا الاتجار لسنة 2000")، المرتبة الثانية (الدول التي تقوم بجهود حثيثة لمكافحة الاتجار بالبشر)، المتربة الثالثة "قائمة المراقبة" (الدول التي لا تطبق المعايير ولا تقوم بما يكفي من جهود مطلوبة)، المرتبة الرابعة (الدول التي لا تطبق المعايير ولا تقوم بأي جهود نحو ذلك).

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والجدير بالذكر أن تقرير الخارجية الأمريكية السابق والحالي قد وضعا مصر في المرتبة الثانية؛ ما يؤكد أن الأداء المصري في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر ليس الأسوأ كما ذكر في التقرير.

وتجدر الإشار إلى أن أداء مصر كان دائماً جاداً وموضوعياً في مكافحة الإتجار بالبشر، حيث شكلت مصر لجنة وطنية وزارية منذ 2007 معنية بالتنسيق بين الأجهزة الوطنية، وبين تلك الأجهزة والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني، وقد قامت اللجنة بإعداد قانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن إعدادها لاستراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر 2016/2021، وخطة العمل المنبثقة منها.

يذكر أن تقرير الخارجية الأمريكية الأخير الصادر في يونيو 2017 أبقى على وضعية مصر في المرتية الثانية، أضف إلى ذلك بيان السفارة الأمريكية على حساب تويتر، الذي أوضح أن مصر تواصل جهودها في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.