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مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم

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مصراوي Masrawy

مفتاح فعال لحرق في الجسم

08:00 م الأحد 06 أغسطس 2017

مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم

مفتاح-فعال-لحرق-الدهون-في-الجسم

تشير أبحاث حديثة إلى أن الدماغ البشري يعمل على مفتاح كيميائي، وذلك عندما يبدأ الجسم في حرق الدهون بعد تناول الطعام، وهو ما يحاول باحثون استخدامه لعلاج أمراض السمنة وفهمها بشكل أفضل.

وبشأن هذا الاكتشاف يقول البروفيسور "توني تيغانيس" من جامعة "موناش"، أن الآلية الأساسية المستخدمة في البحث تعمل على أن يكون هناك تطابق في استقبال الطاقة واستهلاكها، وإذا كان المفتاح الكيميائي معطلاً فإن المعنيين بالأمر يزيدون في الوزن.

ووجد الباحثون في دراستهم أنه بعد كل وجبة يتفاعل الدماغ مع الأنسولين المتحرك في الجسم، وترتفع مستويات الأنسولين كلما ارتفع مستوى السكر في الدم، وهذا ما يحدث مباشرة بعد تناول الطعام.

ويتسبب الأنسولين في إرسال إشارات إلى الدماغ لتحويل الدهون البيضاء إلى دهون بنية، وهكذا يمكن أن يمكن أن يستفيد الجسم من طاقة الدهون البنية.

الدماغ يرسل إشارات بعد تناول كل وجبة بأن خلايا تخزين الدهون (الخلايا الشحمية) قد تحولت من جديد إلى دهون بيضاء، هكذا يعمل الجسم على حفظ الطاقة. وكلتا العمليتين تمنع من الزيادة المفرطة في الوزن وتساعد أيضا على استقرار وزن الجسم.

ويأمل الأطباء الباحثون في أن يتمكنوا من التأثير على المفتاح الكيميائي في الدماغ لأغراض علاجية وتحسين إمكانيات القضاء والتخفيف من الدهون الزائدة في الجسم، خاصةً وأن السمنة من العوامل الأساسية للإصابة بالعديد من الأمراض في جميع أنحاء العالم.

فقد تسببت السمنة، للمرة الأولى في التاريخ الحديث، في انخفاض متوسط العمر المتوقع على المستوى العالمي، حسب ما يقول البروفيسور تيغانيس، في التقرير الذي نشره موقع هايلبراكسيس الألماني.

 

هذا المحتوى من

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مصراوي Masrawy

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