وزير الرياضة يصل استاد الإسكندرية لحضور نهائي البطولة العربية (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

وصل خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لحضور حفل ختام ونهائي البطولة العربية لكرة القدم بين فريقى الفيصلي الأردني والترجي التونسي.

الجدير بالذكر أن البطولة استضافتها مصر خلال الفترة من 22 يوليو حتي 6 أغسطس علي ملاعب ستاد برج العرب وستاد الاسكندرية وستاد الإنتاج الحربي بمدينة بالسلام حيث شارك في البطولة 10 فرق عربية بالإضافة لفريقي الأهلي والزمالك.

ويشهد المباراة كل من الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم والمهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، وعلى العايد سفير المملكة الأردنية بمصر وحمدى المهذب رئيس نادى الترجي والشيخ سلطان العدوان رئيس نادى الفيصلي ونحو 5 آلاف مشجع.