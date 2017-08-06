سلامة: ما يفعله نادي الزمالك تجاه الصحفيين أمر سخيف

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قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه لا توجد مشاكل شخصية بينه وبين المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤكدًا أن هناك علاقة ودية بينهما من حيث المبدأ.

وأضاف سلامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «تن»، اليوم الأحد، أنه لا يوجد قانون يمنع دخول الصحفيين نادي الزمالك، مؤكدًا أنه تواصل أكثر من مرة مع إدارة النادي، وبيَّن لهم أن منع الصحفيين غير مقبول، متابعًا «نأخذ تعهدات وقرارات ولكن لا تنفذ».

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ولفت سلامة، إلى أنه شاهد صور الزملاء الصحفيين على باب النادي وكأنهم مطلوبين للعادلة، واصفًا الأمر بـ"السخيف".