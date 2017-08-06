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مران الأهلي| انتظام فتحي ونجيب وتدريبات تأهيلية لحمودي

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مران الأهلي| انتظام فتحي ونجيب وتدريبات تأهيلية لحمودي مران الأهلي| انتظام فتحي ونجيب وتدريبات تأهيلية لحمودي

التحرير

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انتظم أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول بالنادي الأهلي فى مران الفريق اليوم استعداداً لملاقاة سموحة فى نصف نهائي كأس .

وغاب فتحي عن مران الفريق أمس وأول أمس لحصوله على راحه سلبيه من الجهاز الفني، ومن المقرر أن يغيب فتحي عن مباراة الأهلي أمام سموحة، بسبب الايقاف لحصوله على ثلاثة انذارات.

واكتفى أحمد حمودي بأداء تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأحد.

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ولم يتواجد حمودي في تدريبات الفريق الجماعية اليوم حيث أدى تدريبات جرى حول الملعب بمفرده بسبب معاناته من الاجهاد العضلي.

كما انتظم الثنائي باسم علي ومحمد نجيب، في المران وشارك الثنائي بصورة طبيعية بعد أن انتهوا من برنامجهم التأهيلية، وكان نجيب يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية في حين يعاني باسم على من الإصابة في العضلة الضامة.

ويستعد الأهلي لملاقاة نادى سموحة فى دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر والمقرر اقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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