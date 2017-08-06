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تشكيل الترجي والفيصلي في نهائي البطولة العربية

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تشكيل الترجي والفيصلي في نهائي البطولة العربية تشكيل الترجي والفيصلي في نهائي البطولة العربية

التحرير

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أعلن فوزى البنزرتى، المدير الفنى لفريق الترجى التونسى، التشكيل الأساسي الذي يخوض المواجهة النارية المقرر إقامتها بين الفريقين في الثامنة من مساء اليوم الأحد، باستاد الإسكندرية، فى نهائى البطولة العربية المقامة حاليًا فى .

وجاء تشكي الترجي كالآتي:

في حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: إيهاب المباركي ، علي المشاني ، شمس الدين الذوادي ، خليل شمام.

خط الوسط : فوسيني كوليبالي ، الفرجاني ساسي ، غيلان الشعلالي ، أنيس البدري.

وفي الهجوم:  فخر الدين بن يوسف، هيثم الجويني.

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بينما جاء تشكيل الفيصلي كالآتي:

في حراسة المرمى : معتز ياسين.

خط الدفاع: إبراهيم الزواهرة، ياسر الرواشدة، عدى زهران، إبراهيم دلدوم.

خط الوسط: بهاء عبدالرحمن، دومنيك، يوسف الرواشدة، خليل بنى عطية.

وفي الهجوم: لوكاس، وأكرم الزوي.

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