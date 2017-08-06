مصدر قضائي: لا يحق لحسن حمدي الترشح في انتخابات الأهلي

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كتب: أحمد محاريق

أكد مصدر قضائي رفيع المستوي، أن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق لا يحق له الترشح لانتخابات رئاسة النادي الأهلي القادمة، وذلك على الرغم من إصدار نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي اليوم قراراها باستبعاد حسن حمدي من قضية الفساد في هدايا الأهرام وتبرأته مما نسب إليه من اتهامات في هذه القضية .

حيث إن حسن حمدي ما زال متهما في أكثر من قضية وعلى رأسها قضية الكسب غير المشروع التي تم التحقيق فيها مع حسن حمدي في أكتوبر 2012 في جلسة استمرت حوالي 5 ساعات وخرج منها بكفاله 2 مليون جنيه مع إصدار قرار بمنعه من السفر، وذلك بعد مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية التي ثبت منها حصوله علي مبالغ مالية وثروه طائلة باستغلال نفوذه.

حيث أصدر المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق قرارًا فى الشكوى رقم 46 لسنة 2011 ضد المتهم بمنعه من التصرف فى ثروته التى تتمثل في قطعتي أرض زراعية مساحتهما 219 فداناً وكذلك وقطعة أرض مساحتها 23 قيراطا، مقام عليها فيلا بشبرامنت محافظة الجيزة، وأكثر من قطعة أرض بالجيزة والبحيرة والغردقة بالإضافة لفيلا بالغردقة وأخري بالساحل الشمالي وأكثر من وحدة سكنية بالدقي والمهندسين.

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وكذلك يملك «حمدي» مجموعة حصص له بشركات بقيمة 2 مليون جنيه، وكذلك حصة بشركة إنترجروب للمشروعات السياحية برأسمال 4 ملايين جنيه، وحصة قدرها 5 ملايين جنيه تمثل نسبة 40% من رأسمال شركة المجموعة المصرية الدولية إنترجروب وحصة أخرى قدرها 2.5 مليون جنيه بشركة إنترجروب للتنمية السياحية، و3 ملايين، 247 ألف حصة بشركة إنترجروب للاستثمارات السياحية والفندقية، وحصة قدرها 3 ملايين و600 ألف جنيه بشركة المجموعة المصرية الدولية للتنمية الزراعية إنترجروب برأسمال 20 مليون جنيه، وسيارة ماركة b m w وأخرى رينو كما تم التحفظ على مبالغ مالية بعدد من البنوك المصرية والأجنبية ولديه تعاملات على أسهم ببعض الشركات بالبورصة.

وهناك أيضاً قضية (الفساد المالي بمؤسسة الأهرام) والتي اتّهم فيها حسن حمدي بارتكاب تجاوزات ومخالفات مالية بمؤسسة الأهرام الصحفية علي نحو يمثل إضرارا بالمال العام، والتي قررت محكمة جنايات القاهرة فيها في مارس 2014 إخلاء سبيل حسن حمدي مدير وكالة الأهرام للإعلانات سابقا وعمرو عبد العزيز، بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه لكل منهما، علي ذمة التحقيقات .

وما زال لدى حسن حمدي قضيتان تنظران أمام القضاء، لذلك يعتبر رئيس الأهلي السابق مداناً حتي تتم تبرأته ولا يحق له الترشح لأي انتخابات قادمة بما فيها انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي القادمة.