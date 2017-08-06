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"فتح" تنفى تقارير عن طرح السيسي مبادرة جديدة للمصالحة الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

"فتح" تنفى تقارير عن طرح مبادرة جديدة للمصالحة الفلسطينية

07:46 م الأحد 06 أغسطس 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

رام الله - (د ب أ): 

نفى مسؤول في حركة فتح الفلسطينية، الأحد، تقارير عن طرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مبادرة جديدة على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة المركزية لفتح ومفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد في تصريح صحفي مكتوب إن السيسي لم يقدم أي مبادرة أو اقتراح لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي لدى لقائه عباس في القاهرة قبل شهر.

وأضاف الأحمد أن السيسي أكد كعادته على ضرورة توحيد البيت الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية بما يساعد الشعب الفلسطيني على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وجدد قيادي فتح مطالبة حماس بحل لجنتها الإدارية في غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولى مسؤولياتها في قطاع غزة وصولاً إلى إجراء الانتخابات العامة كبداية انطلاق نحو تطبيق بنود اتفاق المصالحة الوحيد الموقع من قبل الفصائل الفلسطينية في 4 مايو 2011."

وكانت صحيفة الحياة الصادرة في لندن نشرت، الأحد، أن السيسي طرح على عباس مؤخرا مبادرة لتحقيق المصالحة الفلسطينية وأن حماس وافقت عليها في حين تجاهلها الرئيس الفلسطيني.

من جهتها نقلت مواقع الكترونية تابعة لحماس في غزة عن مصدر مسؤول في الحركة قوله إن المعلومات حول وجود مبادرة تقدمت بها لتحقيق المصالحة الفلسطينية صحيحة وأن الحركة ردت بإيجابية على المبادرة وتنتظر موقف فتح.

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