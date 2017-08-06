نائب الرئيس اليمني يتسلم "التقرير الثالث" الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان

عدن- (أ ش أ):

تسلم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح التقرير الثالث للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، والذي يتضمن الانتهاكات التي تم التحقيق في وقائعها وإثباتها في كافة محافظات الجمهورية اليمنية.

جاء ذلك خلال استقبال صالح، الأحد، رئيس وأعضاء اللجنة، حيث أشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة والمهمة الوطنية الملقاة على عاتق أعضائها ومستوى الأداء والمهنية والحيادية الذي يكتنف عملها منذ بداية تشكيلها، بما يضمن كشف مرتكبي الانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني والحفاظ على حقوق الضحايا وضرورة معاقبة المجرمين.

وأشار نائب الرئيس اليمني إلى الانتهاكات التي يمارسها الانقلابيون ضد أبناء الشعب من قتل واختطاف وتجويع وترويع وهدم المنازل ومصادرة الحقوق العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وقصف المدنيين وحصار المدن، مؤكدًا حرص الشرعية والتزامها بمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، منوها بأن إصدار رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتشكيل اللجنة يأتي ضمن هذا الإطار.

وحث صالح اللجنة على مضاعفة الجهود والعمل مواجهة التحديات، مشيراً إلى استعداد كل الجهات والأجهزة الحكومية للتعاون مع اللجنة وتذليل الصعاب أمامها بما يسهل من عملها الوطني.

وأطلع رئيس وأعضاء اللجنة نائب الرئيس على ما تضمنته التقارير المختلفة الصادرة عن اللجنة، ومن ضمنها التقرير الثالث الذي سيصدر في مؤتمر صحفي يُعقد بالعاصمة المؤقتة (عدن) وما احتوته تلك التقارير من معلومات موثقة.

وتطرقت اللجنة إلى مختلف الصعوبات والعراقيل والسبل التي اتخذتها لضمان ممارستها أعمالها باستقلالية وحياد وشمولية لكافة الانتهاكات المرتكبة من كافة الأطراف في جميع مناطق الجمهورية، وذلك تطبيقا لما تضمنه القرار الجمهوري الخاص بإنشاء اللجنة لسنة 2012 وتعديلاته، ووفق إجراءات ومعايير التحقيق الوطنية والدولية المشار إليها في التشريعات الوطنية والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وبما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان.