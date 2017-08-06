مصراوي Masrawy

​النقابة المستقلة لأعضاء التدريس: "كنا نتمنى الاحتفال بالعلماء والنابغين داخل قاعات العلم" 07:09 م الأحد 06 أغسطس 2017

الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم النقابة الم

كتبت- مروة شوقي:أشاد الدكتور محمد كمال، المتحدث الرسمي باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد العلم وإعادة الاحتفال به مرة أخرى، وتوجيهه إلى إنشاء صندوق لرعاية النابغين وزيادة عدد الجوائز المقدمة للعلماء ورفع قيمتها.وأضاف كمال، في تصريح لمصراوي، الأحد: "كنا نتمنى الاحتفال بعيد العلم داخل قاعات العلم"، مشيرًا إلى ضرورة تحديد منّ هم النابغين الذين يستحقون للرعاية ووضع شروط لاختيارهم.واستطرد كمال، أن الاهتمام بالعلم يتطلب الزيادة الحقيقية في موازنة التعليم العام والجامعات، والتي نص عليها الدستور ولا يتم توفيرها حتى الآن في الموازنة العامة، علاوة على تعديل أوضاع أعضاء هيئة التدريس، كونهم أساس البحث العلمي بتوفير مرتبات حقيقية لهم.وتابع: "إلى جانب توفير الامكانيات البحثية داخل معاهد ومراكز البحوث، وتوفير العلاج والرعاية الصحية لعلماء البحث العلمي وأسرهم، وتوفير معاشات لائقة تحمي الأساتذة من الأوضاع الاجتماعية الصعبة، فهكذا تتحقق نهضة علمية حقيقية في الدولة".وكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.وطالب السيسي، وزارة التعليم العالي بإنشاء صندوق لرعاية النابغين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمضاعفة المكافآت التي يتم منحها للمتفوقين، ودعم إنشاء مدينة العلوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.

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