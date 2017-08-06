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"تنشيط السياحة" تحذر من إقامة بورصات سياحية دون التنسيق مع الوزارة

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مصراوي Masrawy

"تنشيط السياحة" تحذر من إقامة بورصات سياحية دون التنسيق مع الوزارة

07:03 م الأحد 06 أغسطس 2017

وزارة الاثار المصرية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أكدت هيئة تنشيط السياحة، أن إقامة أية فعاليات خاصة بصناعة السياحة أو الترويج للمنتج السياحي المصري يجب أن تتم بالتنسيق مع الجهات المختصة وأن تكون تحت مظلة وزارة السياحة ممثلة في هيئتها.

جاء ذلك ردا على ما تناولته بعض وسائل الإعلام، عن قيام إحدى الجهات بتبني إقامة بورصة للسياحة والسفر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة القادمة.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن إقامة بورصات أو معارض خاصة بالسياحة أمر يتطلب الإعداد الجيد له وأن تتولى تنظيمه العديد من الجهات المختصة بالدولة وعلى رأسها وزارة السياحة لكي يتم وضعه على الأجندة السنوية الدولية للفعاليات السياحية وذلك لضمان ظهور الحدث بصورة تليق بالمنتج السياحي المصري وبمكانة السياحية.

وشددت هيئة تنشيط السياحة، على أن وزارة السياحة والهيئة تمثلان الجهات الرسمية التي من شأنها تبني مثل هذه الفعاليات الكبرى والخاصة بالترويج للمقصد السياحي المصري، مضيفًا أنه على أي جهة تنوي تنظيم فعالية سياحية باسم مصر أو خاصة بالتنشيط السياحي للمقصد المصري الرجوع إلى الوزارة والهيئة.

ولفتت الهيئة إلى أنها تتبنى المبادرات التي من شأنها أن تساهم في تنشيط حركة السياحة ودفع الحركة السياحية والترويج للمقصد السياحي المصري وذلك طبقا للضوابط والإجراءات التي تتحكم في اتخاذ القرار في هذا الشأن لضمان ألا يحدث ما قد يؤثر سلبًا على سمعة مصر السياحية ومكانتها الدولية وعلى المنتج السياحي المصري.

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