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علي جمعة: المواطن المصري مليان جينات حضارية احتار فيها الناس

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علي جمعة: المواطن المصري مليان جينات حضارية احتار فيها الناس علي جمعة: المواطن المصري مليان جينات حضارية احتار فيها الناس

التحرير

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قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، اليوم الأحد، إن عدد أفراد جماعة الإخوان، والمتعاطفين معهم، لا يزيد عن 5% من مجموع المواطنين الذين اقترب عددهم من 100 مليون نسمة.

أضاف جمعة، خلال برنامج «والله أعلم»، عبر فضائية «سي بي سي»، «المواطن المصري مليان جينات حضارية، احتار فيه الناس، والإخوان يا عيني مش عارفين يعملوا حاجة، المتعاطفين معهم عندنا لا يزيدون عن 5%، و95% ضد الإخوان».

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التحرير

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