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«الصحفيين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

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«الصحفيين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور «الصحفيين» تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور

التحرير

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قررت نقابة الصحفيين، التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضي منصور رئيس نادي ، لمنعه مئات الصحفيين من أعضاء النادي وأسرهم من حقهم في دخول النادي، كما ستخاطب النقابة كافة الجهات الأمنية والإدارية المعنية لتمكينهم من دخول النادي.

وقالت النقابة، في بيان اليوم "الأحد"، إنه تزايدت مؤخرًا شكاوى الزملاء الصحفيين من تصرفات رئيس نادى الزمالك، وقراراته المتتابعة وغير المبررة -وهم أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك- في ممارسة حقهم في التواجد داخل ناديهم، بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين المعمول بها

وأضاف البيان: "يأتي هذا الموقف المتكرر من إدارة نادي الزمالك وبإصرار من رئيسه، رغم محاولات مجلس نقابة الصحفيين على مد جسور التواصل مع القيادة الحالية للنادي الزمالك، وقيام النقيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة النادى، فى إطار فتح صفحة جديدة من العلاقات الودية بين الطرفين".

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وقال مجلس نقابة الصحفيين إنه لا يجد أمامه إزاء هذه المواقف المتعنتة والمتكررة من إدراة النادي إلا التقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك لمخالفاته غير المبررة ومنعه مئات الصحفيين أعضاء النادي وأسرهم من حقهم في دخول النادي، كما ستخاطب النقابة كافة الجهات الأمنية والإدارية المعنية لتمكين الزملاء الصحفيين من دخول ناديهم.

وأكد المجلس أنه في سبيله لاتخاذ خطوات تصعيدية أخرى تم الاتفاق عليها بالفعل إذا لم يتم حل المشكلة المفتعلة مع الزملاء خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

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التحرير

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