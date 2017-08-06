قطع المياه عن 4 مدن وتوابعها لمدة 7 ساعات بالشرقية غدًا

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كتب – إسلام عبدالخالق

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية عن قطع المياه عن عدة مناطق متفرقة بأنحاء المحافظة بدءًا من الساعة التاسعة صباح غد الاثنين ولمدة 7 ساعات، لتنفيذ خطة تطهير مياه ترعة بحر «مويس».

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وأشار بيان صادر عن الشركة إلى أن المراكز والمدن التي ستتأثر بالانقطاع هي «كفر صقر وأولاد صقر وأبو كبير وصان الحجر» بالإضافة إلى الوحدات المحلية بقرى «بني حسن وتلراك والصوفية وزور أبو الليل» والعزب التابعة لها.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات العامة والخاصة وكذا المؤسسات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.