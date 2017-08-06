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مستقبل وطن: مشروع قناة السويس بدد الحلم الإسرائيلي بإنشاء كيان موازٍ

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مستقبل وطن: مشروع قناة السويس بدد الحلم الإسرائيلي بإنشاء كيان موازٍ مستقبل وطن: مشروع قناة السويس بدد الحلم الإسرائيلي بإنشاء كيان موازٍ

التحرير

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هنأ النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس عبد الفتاح ، والشعب المصري، والقوات المسلحة بالذكري الأولي لافتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

وأضاف رشاد في تصريحات صحفيه له اليوم أن مشروع قانون السويس الجديدة سيظل رمزًا للصمود والتحدي والعزيمة والإصرار، مؤكدًا أن المصريين رسموا بهذا المشروع سيمفونية وطنية وضحت مدي التفاف الشعب حول قيادتهم السياسية ضد محاولات زعزعة العلاقة بينه وبين قياداته السياسية.

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وتابع: «قناة السويس الجديدة حققت الكثير من الإنجازات علي جميع المستويات، فمن حيث المستوى الداخلي والشعبي وحدت الصف الوطني، وخلقت تكاتف الشعب ضد محاولات الفتك بوطنه وزعزعة استقراره، ولمت شمل جموع المصريين على مختلف أجنداتهم السياسية حول مشروع وطني جديد، وخارجيا بددت الحلم الإسرائيلي الصهيوني بإنشاء كيان موازٍ لقناة السويس للتحكم في الممر الملاحي بالمنطقة».

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التحرير

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