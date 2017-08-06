ولادة قيصرية لمريضة إيدز بالدقهلية.. والصحة: لا استثناء في الخدمة الطبية

الدقهلية - رامي القناوي:

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية، أن مستشفى منية النصر استقبل اليوم الأحد مريضة بالإيدز، أجريت لها عملية ولادة قيصرية، بعد اتخاذ كل الإجراءات الوقائية المتبعة مع هذا النوع من الحالات، على حد قوله.

وقال وكيل الصحة، في تصريحات صحفية، إن الخدمة الطبية تقدم لجميع المرضى دون استثناء، وأنه لا يمكن منع مريض من تلقي علاجه، مضيفًا: "مريض الإيدز زي أي مريض.. ده فيروس بي الوبائي أخطر بكثير من مرض الإيدز".

وكانت مواقع إخبارية نقلت أن حالة من الذعر أصابت أهالي مدينة منية النصر، بعد علمهم باستقبال المستشفى العام حالة الولادة سابقة الذكر. وأوردت تلك المواقع عن عدد من المواطنين أن المستشفى به الكثير من المخلفات، وليست بالقدرة الكافية لاستقبال حالة مصابة بهذا المرض، ما يزيد من احتمالات انتقال العدوى.

إلا أن وكيل مديرية الصحة أكد أنه في حال امتناع أي طبيب تابع للصحة أو ممرضة في المستشفيات الحكومية عن تقديم الخدمة لمريض الإيدز ستتم إحالته للتحقيق ومجازاته، مضيفًا: "مريض الإيدز تتخذ معه جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، ولا داعي للذعر".​