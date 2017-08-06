"إقرار بعدم الزواج".. شرط جديد لقبول الطالبات بالمدن الجامعية في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

اشترطت جامعة الإسكندرية إقرارًا بـ "عدم الزواج" توقع عليه الطالبات الجدد المقبولات للسكن بالمدن الجامعية، وذلك طوال فترات دراستهن، ما أثار حالة من الجدل والتساؤل حول جدوى وتفاصيل القرار الجديد والأول من نوعه.

تضمن نص القرار -الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن تقر الطالبة وولي أمرها بأنه لم يسبق لها الزواج من قبل، فيما حمّل القرار مخالفيه المسائلة القانونية من فصل فوري من المدينة، وتحميل كل المصروفات والإجراءات التي تترتب على ذلك.

وعلق سمير الأباصيري، مدير عام إدارة المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، على حالة الجدل التي خلقها القرار الجديد، قائلاً: "إنه قرار مهم لحماية الفتيات من التطرق لأمور غير أخلاقية".

كما أكد مدير عام المدن الجامعية بالإسكندرية أن القرار "لا يشكك في أخلاق المتزوجات، ولكنه يأتي حماية لغير المتزوجات"، مضيفًا أنه قرار من بين قرارات عدة يجب على الطالب وولي الأمر التوقيع عليها للقبول بالمدن الجامعية.

يشار إلى أنه يتم استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية بالإسكندرية عن طريق التنسيق الإلكتروني إلى 31 أغسطس الجاري.

ووفقًا للقواعد المعمول بها يتم قبول الطلاب الأكبر في مجموع درجات النجاح بالنسبة للطلاب الجدد، فيما يتحتم على الطلاب القدامى الحصول على تقدير "جيد".

وتكررت شكاوى طلاب المدن الجامعة بالإسكندرية العام الماضي من رداءة الطعام المقدم لهم، وهو ما يجرى التغلب عليه بتجديد صالة الطعام والمطبخ بالمدينة الجامعية للبنين في منطقة سموحة.​