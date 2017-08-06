تحقيقات النيابة: "سماعة محمول" وراء مقتل شاب في إمبابة

كتب -صابر المحلاوي:

أمر المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، اليوم الأحد، بضبط وإحضار المتهم بقتل شاب يدعى "عمر النص" في مشاجرة بأرض الحداد بإمبابة؛ بسبب خلاف على سماعة هاتف محمول.

كشفت تحقيقات النيابة أن مشاجرة نشبت بين طرفين؛ بسبب اتهام أحدهما لطفل بسرقة سماعة هاتف، وصفعه الطفل على وجهه؛ متهما إياه بالسرقة.

أوضحت التحقيقات أن الطفل استدعى والده بعد صفعه على وجهه، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بين والد الطفل وذلك الشخص، وتدخل بعض الأهالي -بينهم المجني عليه- لعقد جلسة صلح، إلا أنه أثناء إنهاء الخلاف، أطلق والد الطفل طلقات خرطوش من فرد محلي الصنع كان بحوزته، استقرت إحداها في قلب "النص"، وسقط قتيلا.

تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة، الذي وجه بإعداد عدة أكمنة برئاسة المقدم محمد ربيع، رئيس مباحث إمبابة؛ لضبط المتهم.