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النيابة تكلف المباحث بضبط متهمين متورطين في قتل بائع أسطوانات غاز ببولاق

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مصراوي Masrawy

النيابة تكلف المباحث بضبط متهمين متورطين في قتل بائع أسطوانات غاز ببولاق

06:48 م الأحد 06 أغسطس 2017

النيابة تكلف المباحث بضبط متهمين متورطين في قتل بائع أسطوانات غاز ببولاق

ارشيفية

كتب -صابر المحلاوي:

أمرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار عبد الرحمن حسام، اليوم الأحد، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه وشقيقيه باستدراج بائع أسطوانات غاز إلى شقته، وانهالوا عليه بالضرب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

تحقيقات النيابة كشفت أن المتهمين استدرجوا "سعيد م."، 28 عاما، بائع أسطوانات غاز، وانهالوا عليه بالضرب، بسبب إخباره صاحبة محل بسرقة أحدهم لـ(2 كرتونة شيبسي، 3 علب سجائر).

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة شخص، فوجه بفحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.

تمكن العميد طارق حمزة، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، من ضبط أحد المتهمين، وحُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بضبط المتهمين الهاربين.

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