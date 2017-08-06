أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الآثار": نجهز مشروع لتطوير منطقة المطرية الأثرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"الآثار": نجهز مشروع لتطوير منطقة المطرية الأثرية

06:44 م الأحد 06 أغسطس 2017

الدكتور محمد عبد اللطيف

كتبت-نسمة فرج:

صرح الدكتور محمد عبد اللطيف، مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية، بأن وزارة الآثار تعكف خلال الفترة الحالية على إعداد مشروع لتطوير منطقة المطرية الأثرية، بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والأثرية الهامة.

وأوضح عبد اللطيف -حسب البيان الصادر-، اليوم الأحد، أن المنطقة تحتوي على عدد كبير من المواقع الأثرية الهامة تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، الأمر الذي يتطلب حمايتها وصيانتها للحفاظ عليها.

وأضاف عبد اللطيف، أنه قام منذ أيام بعمل جولة تفقدية للمنطقة لمعرفة ما تواجهه من مشكلات على وإيجاد حلول لها ضمن مشروع التطوير.

وتضمنت الزيارة موقع المسلة والتي أقامها الملك سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشر، وأرض مصلحة السجون الواقعة غرب مسلة المطرية والتي اكتشفتها بعثة من وزارة الآثار أثناء القيام بأعمال الحفائر بالموقع على بقايا مسلة ترجع لعهد الملك رمسيس السادس من الأسرة التاسعة عشر، هذا بالإضافة إلى تماثيل وكتل منقوشة تم نقلها بالكامل لأحد المخازن المتحفية.

وزار عبد اللطيف، موقع "سوق الخميس" مقر عمل البعثة الألمانية حيث يوجد بقايا معبد للملك رمسيس الثاني، بالإضافة لموقع شجرة مريم والتي شهدت مرور العائلة المقدسة بها.

وأشار عبد اللطيف إلى أن مشروع تطوير منطقة المطرية سوف يتضمن حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية وأيضا ضرورة وضع لوحات إرشادية تساهم في تعريف الزائر بالمواقع الأثرية في المنطقة وتاريخها، وأيضًا وضع نظام مراقبة بالكاميرات بما يسهل في عملية تأمين الموقع وتنفيذ كافة قرارات الإزالة لأية تعديات بالمنطقة الأثرية وحدودها.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​رئيس الوزراء يوجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع تصور للفعاليات الثقافية

    أخبار

  • تعرف على الزفاف في الأماكن الأثرية (انفوجراف)

    أخبار

  • وضع حجر أساس تطوير ميدان السيدة عائشة بحضور وزيري الآثار والتنمية

    أخبار

  • بالصور- محلب وفايزة أبو النجا يتفقدان المتحف المصري الكبير

    أخبار

إعلان

7e89e80a78.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام