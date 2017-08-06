أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء يوجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع تصور للفعاليات الثقافية الكبرى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

​رئيس الوزراء يوجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع تصور للفعاليات الثقافية الكبرى

06:31 م الأحد 06 أغسطس 2017

​رئيس الوزراء يوجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع تصور للفعاليات الثقافية الكبرى

المهندس شريف إسماعيل

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث الإعداد لتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية في الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزراء الداخلية والثقافة والطيران المدني والآثار والسياحة والتنمية المحلية ومحافظ أسوان.

وذكر المجلس في بيان صحفي، أن الاجتماع أكد على اهتمام الدولة الأصيل بالثقافة باعتبارها وجه حضاري لمصر في ضوء ما تمتلكه من مقومات حضارية وثقافية، فضلاً عن أهمية إقامة فعاليات ثقافية تحتضنها تسهم في إبراز صورتها الحقيقية كمركز للإشعاع والثقافة، بالإضافة إلى تحقيق التواصل بين الشعوب والحضارات ونشر قيم السلام والترويج لمصر.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الطيران المدني والثقافة والأثار والسياحة وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، لوضع تصور متكامل حول الفعاليات الثقافية الكبرى المقترح إقامتها خلال الفترة المقبلة وعرضه خلال اجتماع لاحق، لافتاً إلى أهمية أن يكون الإعداد الجيد لتلك الفعاليات على النحو الذي يتناسب مع قيمة ما تمتلكه مصر من امكانيات ثقافية ويعكس حضارة ورقي الشعب المصري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الآثار": نجهز مشروع لتطوير منطقة المطرية الأثرية

    أخبار

  • ​"إسكان النواب" تناقش تسعيرة المياه الجديدة وانقطاعها بشكل مستمر

    أخبار

  • وزير الثقافة يشهد حفل ختام مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية اليوم

    أخبار

  • مشروعات الإصلاح الاقتصادي تتصدر اهتمامات صحف الأحد

    أخبار

إعلان

543c41eee7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري