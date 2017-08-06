​رئيس الوزراء يوجه بتشكيل مجموعة عمل لوضع تصور للفعاليات الثقافية الكبرى

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث الإعداد لتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية في الفترة المقبلة، وذلك بحضور وزراء الداخلية والثقافة والطيران المدني والآثار والسياحة والتنمية المحلية ومحافظ أسوان.

وذكر المجلس في بيان صحفي، أن الاجتماع أكد على اهتمام الدولة الأصيل بالثقافة باعتبارها وجه حضاري لمصر في ضوء ما تمتلكه من مقومات حضارية وثقافية، فضلاً عن أهمية إقامة فعاليات ثقافية تحتضنها مصر تسهم في إبراز صورتها الحقيقية كمركز للإشعاع والثقافة، بالإضافة إلى تحقيق التواصل بين الشعوب والحضارات ونشر قيم السلام والترويج لمصر.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الطيران المدني والثقافة والأثار والسياحة وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، لوضع تصور متكامل حول الفعاليات الثقافية الكبرى المقترح إقامتها خلال الفترة المقبلة وعرضه خلال اجتماع لاحق، لافتاً إلى أهمية أن يكون الإعداد الجيد لتلك الفعاليات على النحو الذي يتناسب مع قيمة ما تمتلكه مصر من امكانيات ثقافية ويعكس حضارة ورقي الشعب المصري.