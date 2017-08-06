النني: أردت إثبات نفسي أمام الجميع.. ومستمر مع الأرسنال

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أعلن محمد النني لاعب المنتخب الوطني وأرسنال الإنجليزي، استمراره في الفريق الموسم المقبل، وذلك بعد حصوله على بطولة كأس الدرع الخيرية أمام تشيلسي، اليوم الأحد.

وقال النني، في تصريحات ما بعد المباراة، عندما تم سؤاله عن العروض المقدمة إليه: "مكمل السنة الجاية إن شاء الله مع أرسنال".

وأضاف: "كانت هناك العديد من الأقاويل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، وأردت إثبات نفسي أمام الجميع".

وأردف: "أردت إثبات أنني أستحق اللعب في فريق كبير مثل أرسنال. وأستحق اللعب كأساسي هنا".

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واختتم: "البطولة مهمة بالنسبة لنا قبل بداية الموسم وتمثل دفعة قوية جدا، وأتمنى دائما أن أكون عند حسن ظن المدير الفني".

وتغلب الجانرز على البلوز بركلات الترجيح 4-1 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.