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5 علامات توضح لكي أن زوجك هيتطلقك

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5 علامات توضح لكي أن زوجك هيتطلقك 5 علامات توضح لكي أن زوجك هيتطلقك

التحرير

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"تتوقعي أن الأمور تسير على ما يرام بينكما، ثم تأتى الصدمة عندما يفصح زوجك لكي عن رغبته فى الطلاق، فتذهبي بذاكرتك إلى الوراء للبحث عن جواب لسؤالك كيف فكانت الأمور حسنة بيننا؟، نعم كانت حسنة وجيدة لكن هناك علامات لم تلتفى إليها، وهى دليلك الوحيد لمعرفة أن زوجك ينوى على الطلاق، وفقا لموقع "Womanitely"

1- هل يأتى لكى أولا

أفعال كثيرة لم ينتبه إليها مثل الرغبة فى الجلوس معك، وقضاء وقتا لطيف ليلا، فحاجته لكى تجعله يطلب هذا ويأتى لكى أولا، وأن لم يفعل هذا فأنتى فى وضع خطير للغاية.

صورة أرشيفية

2- يشعر بالملل تجاهك

هل يسمعك مثل بداية الزواج، يهتم أن يعلق لكى عن تصرف تلقائي خفيف قومتي به، إم يجلس بجوارك فقط حتى لا تتهميه بإنه مقصر معك، فإن شعرتى بأنه لا يرفضك عليكى التحرك سريعا.

صورة أرشيفية

3- يتصل بك هاتفيا

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تتذكرين بداية زواجك، كان يداوم على الاتصال بك ليسألك أن كان ينقصك شىء أو تحتاجين أمور منزلية، والآن إن كان يتجاهل الرد عليكي ولا يتصل فعليكي أخذ موقف.

صورة أرشيفية

4- خناقات يومية

كل الأزواج تحدث بينهم شجار تصل إلى حد الخصام والمقاطعة أيام، لكن الخناقات اليوم دون أسباب تقلق خاصة أن لم يحاول أن يأتى إليكي للحديث عنها وانهاء الموقف، ويبدأ فى التأخر عن معاده المعتاد فى العودة للمنزل، وتجنب الحديث معك.

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5 - توقف عن غزلك

فى الأيام العادية، تحدث مواقف طريفة بين الأزواج، تجعل الرجل يتغزل فى زوجته ويعبر لها عن خفة دمها وروحها، أو يعلق على طريقة تسريح شعرها، فإن لم يفعل هذا منذ فترات طويلة فأنتى فى خطر.

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التحرير

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