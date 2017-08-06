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الإسكان توضح آخر موعد لوقف بيع كراسات شروط أراض «الإسكان»

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الإسكان توضح آخر موعد لوقف بيع كراسات شروط أراض «الإسكان» الإسكان توضح آخر موعد لوقف بيع كراسات شروط أراض «الإسكان»

التحرير

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قال هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه لم يتم غلق باب سحب كراسات شروط 24 ألف قطعة أرض "إسكان اجتماعي، متميز، أكثر تميزًا" حتى أخر يوم لتسليم استمارة الحجز، في 29 أغسطس الجاري.

وأوضح يونس لـ«التحرير»، أن كافة فروع بنك التعمير والإسكان جاهزة لاستقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط، من الساعة 3 وحتى 5 مساءاً، وكذلك الراغبين في دفع مقدمات الحجز 25 ألف جنيه لأراضي الإسكان الاجتماعي، 100 ألف جنيه للإسكان المتميز، و50% بالمئة للأكثر تميزًا".

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وكانت وزارة الإسكان قد طرحت نحو 24 ألف قطعة أرض في 19 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح بين 209متر و1500متر في 30 يوليو الماضي، وتتضمن القرعة  طرح 12721 قطعة أرض للإسكان الاجتماعى و7373 قطعة أرض إسكان متميز، و3930 قطعة أكثر تميزاً.

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التحرير

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