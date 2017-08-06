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توترات بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام في سوريا

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مصراوي Masrawy

توترات بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام في سوريا

05:45 م الأحد 06 أغسطس 2017

توترات بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام في سوريا

حركة أحرار الشام

القاهرة - (مصراوي):

تشهد مدينة عربين في غوطة دمشق ومحيطها، توترًا بين فيلق الرحمن وحركة أحرار الشام، على خلفية قيام كتيبة من حركة أحرار الشام الإسلامية، بالانشقاق عن الحركة، والانضمام إلى فيلق الرحمن.

وأكدت مصادر للمرصد السوري، أن أعداد عناصر الكتيبة يقارب 120 عنصرًا ومقاتلاً، انشقوا بأسلحتهم وعتادهم، وتوجهوا للانضمام إلى الفيلق الذي تشهد جبهاته مع النظام اشتباكات يومية تتركز في جبهتي جوبر وعين ترما، في العاصمة دمشق والأطراف الغربية للغوطة الشرقية.

وكانت كتيبة تابعة لأحرار الشام تضم نحو 50 مقاتلاً، انشقت عن الحركة، وتوجهت للانضمام إلى فيلق الرحمن.

حركة أحرار الشام الإسلامية التي يبلغ تعدادها نحو ألف مقاتل في الغوطة الشرقية، كانت قد ساندت فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام في المعركة الأخيرة التي جرت إثر هجوم عنيف لمقاتليهم على العاصمة دمشق في الـ 19 من مارس وحتى الـ 25 من الشهر ذاته.

والتي وثق المرصد فيها مقتل 82 عنصرًا على الأقل من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية بينهم 9 ضباط على الأقل من قوات النظام، إضافة لتوثيق المرصد السوري 115 مقاتلاً على الأقل من فيلق الرحمن وهيئة تحرير الشام وحركة أحرار الشام.

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