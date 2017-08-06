مفاجأة.. إعلانات الحديد وراء هجوم «شوبير» على الأهلي

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كشف مصدر مسئول بالأهلي، عن سر الهجوم الشديد الذي يتعرض له مجلس إدارة النادي على قناة "صدى البلد"، وتحديدا فى برنامج "مع شوبير" الذى يقدمه الأعلامي أحمد شوبير، مشيرا إلى أنه جاء بهدف الحصول على إعلانات من أحد تجار الحديد المرشح المحتمل فى انتخابات الأهلى القادمة.

وظهر إعلان الحديد على فضائية "صدى البلد" أمس فى برنامج مع شوبير، وهى الحلقة التي شهدت هجوما حادا على المؤتمر الصحفي الذي أقامه المهندس محمود طاهر رئيس الأهلي، ظهر السبت.

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يذكر أن المرشح المحتمل لانتخابات الأهلي، رصد مبالغ طائلة من أجل الفوز بمقعد العضوية، ومن المنتظر أن يترشح على قائمة محمود الخطيب.