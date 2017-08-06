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في موقعة الكأس.. حسام حسن يواجه الزمالك بالقوة الضاربة

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في موقعة الكأس.. حسام حسن يواجه الزمالك بالقوة الضاربة في موقعة الكأس.. حسام حسن يواجه الزمالك بالقوة الضاربة

التحرير

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أعلن حسام حسن المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، قائمة الفريق لمواجهة يوم الثلاثاء المقبل بالدور نصف النهائي لبطولة كأس .

وجاءت القائمة كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد بوسكا – أحمد عبد الفتاح.

خط الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – إسلام صلاح – أحمد سالم صافي – كريم العراقي - حسن علي.

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خط الوسط: فريد شوقي – عمرو موسى – أحمد كابوريا – عبدالله بيكا – إسلام صالح.

خط الهجوم: محمد الشامي – أحمد جمعة – عبد الله جمعة – وحمادة ناصر.

واستبعد حسام حسن كل من أحمد شكري والسيد عبد العال بسبب الإصابة، ومحمد ماجد أونش لأسباب فنية . 

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التحرير

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