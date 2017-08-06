مصور يوثق أطعمة الجيوش بشكل فني

كتبت- هاجر حاتم:

أراد المصور "هينري هارجريفز" نيوزيلاندي الأصل، أن يستغل موهبته في التصوير، لتسليط الضوء على قضايا ومشاكل المجتمع من خلال تلك الموهبة.

قام "هنري" بعمل مشروع يدعى"من وجبات طعام جاهزة للأكل إلى الميشيليات" يهدف إلى تسليط الضوء على وجبات الأطعمة التي يتناولها الجنود في الجيوش حول العالم، بحسب ما ذكره موقعي designboom، والعربية.

اعتمد "هنري" في موضوعه على بعض الأطعمة المعلبة الجاهزة للأكل، ووضعها في طبق بشكل شهي، لتبدو وكأنها مقدمة من أفخر المطاعم، بعيدًا عن مذاقها السئ، الذي عادًة ما يشتكي منه أغلب الجنود.

حاول "هارجريفز" أن يخرج بقصة من وراء كل صورة، على سبيل المثال أن الطعام من الممكن أن يتشاركه اثنين مختلفين تمامًا.

وذكر "هنري" عن هذا المشروع أنه لا يجيد فن الطبخ، إلا أن هذا العيب ساعده لكي يستطيع تصوير الفكرة وتوصيلها بشكل جيد، وليس الشكل الخارجي فقط.