الجزيرة: إسرائيل ستغلق مكاتبنا في القدس

القاهرة - (د ب أ):

ذكرت قناة الجزيرة القطرية الإخبارية، اليوم الأحد، أن إسرائيل ستغلق مكتبها في القدس.

وقالت القناة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي إن "إسرائيل ستغلق مكاتب الجزيرة في القدس وستسحب اعتمادات صحفييها"، مضيفة أن الإغلاق سيشمل قنواتها العربية والانجليزية.

وفي الشهر الماضي، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجزيرة بالتحريض على العنف في خلاف مع الفلسطينيين بشأن الحرم المقدسي بمدينة القدس.

وقال نتنياهو إنه ناشد عدة مرات سلطات إنفاذ القانون بإغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

وقامت الجزيرة بتغطية مكثفة للتوترات الحاصلة في القدس جراء الإجراءات الأمنية الإسرائيلية بحرم المسجد الأقصى المعروف عند اليهود بجبل المعبد.

وتم حظر الشبكة ومقرها الدوحة في العديد من الدول من بينها مصر والعراق والسعودية والإمارات وسورية وتتهم بأنها الناطقة باسم الجماعات الإسلامية وهي تهمة تنفيها الجزيرة.

وطالما تتهم الجزيرة بالتحيز من جانب السلطات الإسرائيلية.

كان نتنياهو قد التقى في يونيو بقيادات أمنية واستخباراتية لبحث امكانية إغلاق مكتب الجزيرة.