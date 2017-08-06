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​"إسكان النواب" تناقش تسعيرة المياه الجديدة وانقطاعها بشكل مستمر

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مصراوي Masrawy

​"إسكان النواب" تناقش تسعيرة المياه الجديدة وانقطاعها بشكل مستمر

05:08 م الأحد 06 أغسطس 2017

علاء والي رئيس لجنة الإسكان

كتب- أحمد علي:

أعلن المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا لها خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب الحصول على موافقة الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لمناقشة عددٍ من الملفات الهامة التي تمس المواطنين بشكلٍ مباشر.

وتضمنت قائمة الملفات، المقرر مناشتها، خلال الاجتماع المزمع انعقاد: "قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة المياه الجديدة، التي أعلن عنها المجلس مؤخرًا، وكوارث انهيار العقارات التي كان آخرها انهيار عقار المنصورة الذي خلف عددًا من الضحايا والمصابين، بالإضافة إلى مشكلة انقطاع مياه الشرب المستمرة في عددٍ من القرى بمحافظات الجمهورية، خاصةً خلال فصل الصيف، مما أدى إلى استياء الأهالي من قطع المياه بصفةٍ مستمرة لفترات طويلة".

وأكد "والي"، في بيان له الأحد، أن اللجنة سوف تسعى لوضع حلول سريعة لهذه الأزمة، مضيفًا أن لجنة الإسكان خاطبت الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، لحضور اجتماع اللجنة المزمع انعقاده، لمناقشة قرار تسعيرة مياه الشرب الجديدة وتبعيات هذا القرار وآثاره على المواطن البسيط.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اللجنة سوف تتطرق لعدم خضوع عدد من محطات مياه الشرب لأي عمليات إحلال وتجديد منذ عشرات السنين، مما أثر بشكل مباشر على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، فضلًأ عن بحث مشاكل القرى والنجوع المطلوب توصيل خدمة الصرف الصحي لهم من خلال خطة الوزارة واهتمامتها بالقرى والمدن الأشد احتياجًا لهذه الخدمة.

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