برلماني: مليون مواطن تضرروا من الضغط العالي في القليوبية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، ونائب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بسؤالٍ للمهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بخصوص مشروع تحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية، مؤكدًا أن موجات التلوث الكهرومغناطيسي الصادرة من أبراج الضغط العالي وأسلاكه الكهرومغناطيسية تؤثر على عضلة القلب وأعصاب المخ، وتصيب بالأورام وتزيد أخطاره، والتي قد تصل إلى حد الموت.

وأوضح الصفتي، في بيانٍ له الأحد، أن أهالي القليوبية يعانون من انتشار خطوط الضغط العالي الهوائية في معظم مدنها ومراكزها، مما يؤدي إلى إضرار أكثر من مليون مواطن نتيجة ذلك، لافتًا إلى أنه تقدم كثيرًا بشكاوى ومطالبات من الحكومة بحل هذه المشكلة بتحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية حفاظًا على صحة المواطنين.

وتساءل عضو مجلس النواب: "هل ستقوم وزارة الكهرباء بإدراج المناطق الخطرة في محافظة القليوبية في مشروع تحويل خطوط الضغط العالي إلى كابلات أرضية الذي تعده الوزارة، وما هي هذه المناطق"، موضحًا أنه منذ عام 2002 والمشكلة قائمة، وتجددت في 2013 حين تم اعتماد 25 مليون جنيه لرفع أسلاك الضغط العالي التي تخترق الكتل السكنية بشبرا الخيمة والخصوص والقناطر للانتهاء منها في 2014، ولكن بعد مرور 3 أعوام ما زال الأهالي يعانون والحكومة لم تنفذ وعدها، فهل ستنفذ هذه المرة.