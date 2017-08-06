اتحاد الكرة يخاطب الأندية لتشكيل رابطة دوري المحترفين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، خطابًا لأندية القسم الأول (المحترفين)، بشأن تشكيل رابطة الأندية طبقًا للمادة (62) من لائحة النظام الأساسي.

وتنص اللائحة على تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة سنوياً كالآتي:

- عدد خمسة أعضاء بالانتخاب ترشحهم الأندية من غير أعضاء مجلس إدارتها على أن تنطبق عليهم نفس شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد الواردة بالمادة (30).

- عدد «عضوان» يرشحهما اتحاد الكرة.

وتطبيقاً للائحة وحرصًا من الاتحاد على أن تقوم الرابطة بدورها قرر مجلس إدارة الاتحاد الآتي:

شاهد أيضا

- آخر موعد لتقديم الأندية لأسماء مرشيحها الخميس 17 أغسطس 2017.

- آخر موعد لإعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط الأحد 20 أغسطس 2017.

- أخر موعد لإرسال الأندية لأسماء مندوبيها لحضور الجمعية العمومية للرابطة يوم الخميس 24 أغسطس2017.

- تجرى انتخابات الرابطة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 27 أغسطس 2017.