طارق يحيى: الحديث عن رحيل أي لاعب من الزمالك غير صحيح

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أكد طارق يحيى، المدير الفني لنادي الزمالك، على أنّ كل اللاعبين في حالة تركيز شديد لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة بنصف نهائي كأس مصر.

وقال يحيى، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنّ اللاعبين في حالة تركيز كبير للقاء المصري، مؤكدًا على أهمية المباراة وثقته الكبيرة في كل اللاعبين.

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وتابع المدير الفني للقلعة البيضاء: «سعيد بالتنافس بين اللاعبين فيما بينهم»، مشيرًا إلى أن كل ما يذكر من تقارير عن رحيل بعض اللاعبين لا أساس له من الصحة، ولم يتحدث عن هذا الأمر كونه سابق لأوانه.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في نصف نهائي كأس مصر.