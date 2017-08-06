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طارق يحيى: الحديث عن رحيل أي لاعب من الزمالك غير صحيح

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طارق يحيى: الحديث عن رحيل أي لاعب من الزمالك غير صحيح طارق يحيى: الحديث عن رحيل أي لاعب من الزمالك غير صحيح

التحرير

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أكد طارق يحيى، المدير الفني لنادي ، على أنّ كل اللاعبين في حالة تركيز شديد لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة بنصف نهائي كأس .

وقال يحيى، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إنّ اللاعبين في حالة تركيز كبير للقاء المصري، مؤكدًا على أهمية المباراة وثقته الكبيرة في كل اللاعبين.

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وتابع المدير الفني للقلعة البيضاء: «سعيد بالتنافس بين اللاعبين فيما بينهم»، مشيرًا إلى أن كل ما يذكر من تقارير عن رحيل بعض اللاعبين لا أساس له من الصحة، ولم يتحدث عن هذا الأمر كونه سابق لأوانه.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الثلاثاء المُقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في نصف نهائي كأس مصر.

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التحرير

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