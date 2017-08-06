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«عبد العال والعصار وعاشور» يضعون حجر أساس مبنى «المحامين» الجديد(صور)

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«عبد العال والعصار وعاشور» يضعون حجر أساس مبنى «المحامين» الجديد(صور) «عبد العال والعصار وعاشور» يضعون حجر أساس مبنى «المحامين» الجديد(صور)

التحرير

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قام منذ قليل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، وسامح عاشور نقيب المحامين بوضع حجر الأساس لمقر نقابة المحاميين الجديد، بحضور والمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية فى مجلس النواب، وعدد من الشخصيات العامة والسياسية.

واستقبل سامح عاشور، رئيس مجلس النواب، ووزير الدولة للإنتاج الحربي أمام البوابة الرئيسية للنقابة، مقدمًا لهم التحية لحضورهم للنقابة ومشاركتهما فى وضع حجر الأساس للمقر الجديد، وذلك قبل أن يتوجهوا الى مكتب نقيب المحامين ثم بدأ الحفل.

سامح عاشور نقابة المحامين

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وقال سامح عاشور نقيب المحامين إن الاحتفالية حدث تاريخي وإنجاز كبير للنقابة وأكد "عاشور"، فى حديثه مع المحامين على هامش وضع حجر الأساس للمقر الجديد، أن الجميع يعتزون بنقابة المحامين ومكانتها فى ، وأن المقر الجديد سيكون صرحًا كبيرًا للمحامين، وهذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة لأعضاء النقابة ولا بد من أن يفخروا بنقابتهم.

وأثناء الاحتفالية رُفعت لافتات كبيرة داخل مقر النقابة للترحيب بالضيوف الحاضرين، بالإضافة إلى تشغيل الأغانى الوطنية، ورفع أعلام مصر.

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التحرير

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