رئاسة الوزراء توضح آليات التعامل مع ملف تخصيص الأراضي بغرض الاستثمار

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، متابعته لملف تخصيص الأراضي بغرض إقامة المشروعات الاقتصادية وبخاصة في مجال الاستثمار الداجني والصناعي، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع عزم الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدفع المستثمرين نحو إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى حرص الحكومة على تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمستثمرين، من ذلك الإسراع في خطوات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في مختلف القطاعات بما يوفر الوقت والجهد ويحقق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

شاهد أيضا

وقد وجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين الذين تقدموا بطلبات أبدوا من خلالها الرغبة في المساهمة في الاستثمار الداجني، وذلك تمهيداً لطرح الأراضي المخصصة لهذا الغرض عليهم والتي تم تحديدها في 8 محافظات، لافتاً إلى ضرورة العمل على أن تبدأ هذه المشروعات في الإنتاج في أقرب وقت ممكن لتساهم في تلبية السوق المحلي من اللحوم الحمراء وتقليل الإستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

كما وجه رئيس الوزراء بقيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لوزارة التجارة الصناعة وبالأخص هيئة التنمية الصناعية، وذلك لاختيار أنسب المناطق الصالحة لإقامة النشاط الصناعي بالمحافظات، مشيراً إلى أهمية أن يكون الاختيار لمناطق تقع خارج نطاق المدن القائمة، والتجمعات السكانية لاسيما في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى الطرق السريعة، مع إعداد تصور متكامل لعرضه على رئيس الوزراء لاحقاً.