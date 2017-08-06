تعرف على شروط القبول بالمدن الجامعية في الإسكندرية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال سمير الأباصيري، مدير عام إدارة المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية، إنه يتم الآن استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدن الجامعية عن طريق التنسيق الإلكتروني، على أن يستمر فتح باب تلقي الطلبات حتى 31 أغسطس، بعدها تبدأ عملية إعلان أسماء المقبولين وقبول أوراقهم وتسكينهم مع مطلع العام الدراسي.

أضاف الأباصيري، لـ"التحرير"، أنه سيتم تسكين الطلاب في 5 مدن جامعية، بواقع 3 مدن للشباب ومدينتين للفتيات، موضحاً أن قبولهم يعتمد على التنسيق الداخلي للمدن، وفقا للقواعد المعمول بها، إذ يتم قبول الطلاب الأكبر في مجموع درجات النجاح بالنسبة للطلاب الجدد، فيما يتحتم على الطلاب القدامى الحصول على تقدير "جيد".

وأشار إلى أن المدن الجامعية لجامعة الإسكندرية تستوعب حوالي 7000 طالب وطالبة، موزعين على المدن الجامعية بسموحة وسابا باشا ومرغم والشاطبي، بالإضافة إلى المدن الملحقة بكليتي التربية الرياضية للبنين والطب البيطري، التي تزيد طاقتها الاستيعابية على 500 طالب وطالبة.

شاهد أيضا

وأكد مدير عام المدن الجامعية أنه جار الانتهاء من كافة الاستعدادات، لاستقبال الطلاب للعام الجامعي قبل بدء الدراسة، إذ يتم استقبال الطلاب قبل الدراسة بأسبوع لاستلام الغرف، بعد أن تتم مراجعة صلاحية كافة منشآت المدن الجامعية، والخدمات الملحقة بها من مطاعم وصالات أنشطة رياضية وملاعب ومركز المعلومات الإلكترونية والمكتبات، للتأكد من كفاءة صلاحيتها للعمل.

وأوضح أنه يتم عمل الصيانة اللازمة لمنشآت المدن الجامعية والشبكة اللاسلكية للإنترنت، ليتمكن الطلاب من الاستفادة من شبكة المعلومات الدولية بالغرف والصالات وساحات المدن الجامعية على مدار 24 ساعة يوميا، وتجديد صالة الطعام والمطبخ بالمدينة الجامعية للبنين بسموحة وتزويده بأحدث المعدات التي تتيح تقديم خدمة أفضل للطلاب.

وعن مستوى الوجبات وشكاوى الطلاب العام الماضي، أشار الأباصيري إلى أن الجامعة تسعى إلى تقديم أفضل مستوى من وجبات غذائية للطلاب، مشيراً الى أن شكاوى العام الماضي كانت فردية وليست ظاهرة عامة، موضحا أن شكوى واحدة من أصل 8000 وجبة لا تعد أزمة.