برلماني يطالب الحكومة بالتدخل لإنقاذ شرم الشيخ بعد فشل «السياحة»

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طالب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع عاجل مع المسئولين التنفيذين بقطاع السياحة لبحث كل ما يتعلق بحملة الترويج والسياحة لمدينة شرم الشيخ التى أصبحت فى حالة يرثى لها منذ ما يقرب من 7 سنوات.

وقال المسعود، فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، إن جميع محاولات المسئولين عن قطاع السياحة فشلت في إنقاذ القطاع، خاصة مدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن هشام الدميري، رئيس هيئة تنشيط السياحة عقد اجتماعًا موسعًا مع مجموعة من مستثمري جنوب سيناء، بينهم ناصر عبد اللطيف، ومودي الشاعر، ومطيع إسماعيل، وجيفارا الجافي، بحضور يحيى راشد وزير السياحة، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة؛ لمناقشة خطة عمل شركة الدعاية JWT في حملة الترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ، والتي سوف تقوم بها خلال الفترة المقبلة، بعد أن اعتمد مجلس إدارة هيئة التنشيط السياحي تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لتنفيذ الحملة.

وأوضح المسعود، أن «الدميري» أعلن أنه تم الاتفاق على أن تبدأ الحملة في عدة أسواق أوروبية، منها ألمانيا وإيطاليا وهولندا وأوكرانيا وبولندا وجمهورية التشيك، إضافة إلى عدد من الأسواق العربية، وتمت مناقشة الخطة التي وضعتها شركة الدعاية مع المستثمرين، على أن تضع الشركة التصور النهائي للحملة خلال الأيام المقبلة بعد أخذ آراء المستثمرين ورؤيتهم في الاعتبار للبدء في تنفيذ الحملة في أقرب وقت، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تستغرق الحملة 6 أشهر.

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وتساءل النائب قائلا: «هل ستنجح هذه الخطة بعد فشل جميع الخطط السابقة والتى تم إنفاق ملايين الدولارات عليها، أم سيتم إهدار الأموال المخصصة لهذه الحملة؟».

وطالب عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بضرورة وضع خطط غير تقليدية لجذب السياحة العالمية إلى مصر خاصة مدينة شرم الشيخ بعد فشل جميع الخطط السابقة.