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تفاصيل جديدة عن كتاب "1000 اختراع واختراع" المقرر توزيعه على طلاب مصر

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مصراوي Masrawy

تفاصيل جديدة عن كتاب "1000 اختراع واختراع" المقرر توزيعه على طلاب

04:51 م الأحد 06 أغسطس 2017

كتبت-ياسمين محمد:

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن مفاجأة تتم لأول مرة في العام الدراسي 2017-2018، والمتمثلة في توزيع كتاب بعنوان "1000 اختراع واختراع" على كل طلاب مصر.

وأشار الوزير، خلال كلمته باحتفالية عيد العلم بحضور الرئيس عبد الفتاح ، إلى أن الكتاب يضم سير واختراعات العلماء المسلمين والعرب، لكي يتحمس الطلاب للعلم ويضيفوا إليه.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن الكتاب سيكون للاطلاع فقط، ولن يتم امتحان الطلاب فيه في نهاية العام، لان هدفه تحبيب العلم إلى الطلاب، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار.

وكشف مصدر مطلع داخل ديوان عام الوزارة، عن تفاصيل الكتاب المقرر توزيعه على الطلاب، مشيرًا إلى أنه تم تجميعه وطباعته في دولة الإمارات برعاية الشيخ محمد بن راشد.

وأضاف المصدر أن الجانب الإماراتي أبدى رغبته في حصول وزارة التربية والتعليم على نسخة من الكتاب وطباعته في مصر.

ويتألف الكتاب من نحو 300 صفحة، ويضم ألف اختراع للعلماء المسلمين والعرب في مختلف التخصصات مثل: الطب، الصيدلة، الرياضيات، الفلك، والكيمياء، وغيرها، وحديثًا عن الحضارة الإسلامية والعربية.

ويستهدف الكتاب، تعريف الطلاب كيف كان يعيش المسلمون الأوائل، والذين تمتد سيرهم وتستفيد البشرية من اختراعاتهم حتى الآن، وأهم اختراعات علماء العرب في العصور المختلفة، ولا تزال تعيش حتى الآن، حتى يعرف الطلاب تاريخهم، ويقدرون قيمة العلم ويضيفون إليه.

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