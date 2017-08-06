تعليم القاهرة: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال الثلاثاء المقبل
تعليم القاهرة: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال الثلاثاء المقبل
04:47 م الأحد 06 أغسطس 2017
كتبت-ياسمين محمد:
قال محمد عطية القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق رياض الأطفال بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة بمحافظة القاهرة، سيتم إعلانها على مواقع الإدارات التعليمية، كل حسب إدارته، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 أغسطس المقبل.
وطالب عطية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، كل ولي أمر بالدخول والاستعلام عن النتيجة وطباعة استمارة القبول، والتوجه بها إلى المدرسة المقبول بها الطفل، في موعد أقصاه 15/ 8/، 2017، وإلا يعتبر ترشح الطفل لاغي.
ووجه القائم بأعمال مدير المديرية بتجهيز أهل شهادة ميلاد الطفل، وأصل البطاقة الشخصية لولي الأمر، أما باقي الأوراق فيتم السؤال عنها من خلال المدرسة.
وبالنسبة للأطفال الذين لن يتم قبولهم بالمرحلة الأولى، فعلهم انتظار المرحلة الثانية والتي تبدأ بعد الانتهاء من فرز الأماكن الشاغرة بالإدارات التعليمية والمتبقية من المرحلة الأولى.
ويتم الاستعلام عن نتيجة المرحلة الأولى للالتحاق برياض الأطفال من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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