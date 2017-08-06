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هاني الناظر: صندوق النابغين سيرعى المبتكرين.. ومشاركة القطاع الخاص "مهم" 04:44 م الأحد 06 أغسطس 2017

الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومى للبحوث سابق

كتبت- مروة شوقي:أعرب الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، عن سعادته لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في احتفالية "عيد العلم"، إلى إنشاء صندوق لدعم النابغين وشباب المبتكرين، قائلًا: "ناديت بإنشاء هذا الصندوق منذ فترة وسعيد لاستجابه الرئيس لأهل العلم لأننا في حاجة له".وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال فعاليات احتفالية عيد العلم، المنعقدة اليوم الأحد، بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، بإنشاء صندوق لرعاية النابغين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمضاعفة المكافآت التي يتم منحها للمتفوقين، ودعم إنشاء مدينة العلوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.ووصف الناظر، في تصريح لمصراوي، الأحد، قرار إنشاء الصندوق بـ"الصائب"، لافتًا إلى أن أهميته تكمن في تبنى جميع المبتكرين في محافظات مصر، مضيفًا:" سيكون للصندوق جهاز إداري مسئول عنه، يبدأ في تبني وثقل موهبة كل مبدع في الابتكار بتوفير دورات تدريبية له، وإتاحة إمكانيات لمواصلة أبحاثه، علاوة على تبني تمويل دراسته في الخارج بشرط عودته إلى مصر للاستفادة من أبحاثه في تحقيق التنمية لمصر".وعن مشاركة القطاع الخاص لتمويل المشروعات البحثية والاستثمار في البحث العلمي، قال رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا، إنها الوسيلة الأساسية للنهوض بمصر، حيث أن دول العالم المتقدمة اعتمدت في تمويل البحث العملي على المستفيد وهو القطاع الخاص، ولذا تلجأ الشركات الكبرى في العالم للعلماء ومراكز البحوث لتطوير منتجاتها واكتشاف الجديد لحل جميع مشاكلها.واستطرد الناظر متابعًا: "من أجل أن نحظى باقتصاد قوي وبيئة سليمة وصحة جيدة وزراعة متقدمة يجب ربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية للمستثمرين".وشدّد الناظر، على ضرورة أن تضع الحكومة حزم تشجيعية للقطاع الخاص لدعم البحث العلمي، "مثل إعفاءات جمركية وضريبية ومميزات نسبية، وهو ما سيشجع القطاع الخاص على تبني العلماء والنابغين"، منوهًا على أن الاعتماد على تمويل الحكومة لا يكفي لتطوير البحث العلمي.وطالب الناظر، الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس، قائلًا:" كلام السيسي موجه لخدمة العلم والعماء، وإن قامت الحكومة بتنفيذه سيحدث طفرة في البحث العلمي في مصر".وكرم الرئيس السيسي، خلال الحفل، أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافةً إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية.ويأتي الاحتفال تأكيدًا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015.وحرص الرئيس السيسي، على عودة احتفال الدولة بـ"عيد العلم" بعد سنوات من التوقف، حيث أكد قبل عامين، على أهمية تدعيم العلم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمى للنهوض بمصر واقتصادها.

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