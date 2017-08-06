رئيس الوزراء: تقديم جميع التيسيرات للمستثمرين لإقامة مشروعات جديدة بمصر

كتب- محمد غايات:

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدفع المستثمرين نحو إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، الأمر الذي يخدم الاقتصاد الوطني.

وأشار إسماعيل، إلى حرص الحكومة على تقديم جميع التيسيرات الممكنة للمستثمرين من ذلك الإسراع في خطوات تخصيص الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات في مختلف القطاعات بما يوفر الوقت والجهد ويحقق أهداف التنمية الإقتصادية المنشودة.

جاء ذلك خلال متابعة رئيس الوزراء اليوم الأحد ملف تخصيص الأراضي بغرض إقامة المشروعات الإقتصادية وبخاصة في مجال الاستثمار الداجني والصناعي، وذلك بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

ووجه رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين الذين تقدموا بطلبات أبدوا من خلالها الرغبة في المساهمة في الاستثمار الداجني، وذلك تمهيداً لطرح الأراضي المخصصة لهذا الغرض عليهم والتي تم تحديدها في 8 محافظات، لافتا إلى ضرورة العمل على أن تبدأ هذه المشروعات في الإنتاج في أقرب وقت ممكن لتساهم في تلبية السوق المحلي من هذه اللحوم وتقليل الإستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.

كما وجه رئيس الوزراء بقيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لوزارة التجارة الصناعة وبالأخص هيئة التنمية الصناعية، وذلك لاختيار أنسب المناطق الصالحة لإقامة النشاط الصناعي بالمحافظات، مشيراً إلى أهمية أن يكون الاختيار لمناطق تقع خارج نطاق المدن القائمة والتجمعات السكانية، لا سيما في المجتمعات العمرانية الجديدة وعلى الطرق السريعة، مع إعداد تصور متكامل لعرضه على رئيس الوزراء لاحقا.