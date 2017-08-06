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المرور: ضبط 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

المرور: ضبط 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

04:36 م الأحد 06 أغسطس 2017

المرور: ضبط 37 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، وأسفرت عن ضبط 36 ألفا و563 مخالفة مرورية متنوعة، و2189 مخالفة متنوعة لدراجات نارية.

واستهدفت الحملات – التي شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء عصمت الأشقر، مدير الإدارة العامة للمرور، على مدار 24 ساعة – تكثيف التواجد المروري على الطرق والميادين كافة لفرض الانضباط المروري بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات، في مجال ضبط المخالفات على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري، عن ضبط 338 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية كافة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المرورية بالشوارع لضبط جميع صور الخروج على القانون.

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