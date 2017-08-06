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فنزويلا: إحباط انقلاب عسكري ضد مادورو..واعتقال مجموعة من الجنود غرب البلاد

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مصراوي Masrawy

فنزويلا: إحباط انقلاب عسكري ضد مادورو..واعتقال مجموعة من الجنود غرب البلاد

04:35 م الأحد 06 أغسطس 2017

فنزويلا: إحباط انقلاب عسكري ضد مادورو..واعتقال مجموعة من الجنود غرب البلاد

كراكاس- (أ ش أ):

قال عضو بارز في الفنزويلية إنه تم تنفيذ اعتقالات بعد محاولة مجموعة من الجنود إطلاق انتفاضة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في قاعدة عسكرية في مدينة "فالنسيا" بولاية "كارابوبو" شمال غرب البلاد.

ووصف نائب رئيس الحزب الاشتراكي الحاكم ديوسدادو كابيلو - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - المحاولة بأنها "هجوم إرهابي"، مشيرا إلى أنه تم استعادة السيطرة الكاملة على ثكنات "فويرت باراماكاي" العسكرية.

وتم تداول مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الرجال يرتدون الزي العسكري يطلقون على أنفسهم اسم "لواء 41"، قال فيه قائد المجموعة الذي يدعى خوان كاغواريبانو "هذا ليس انقلابا ولكنه عمل عسكري ومدني لإعادة تأسيس النظام الدستوري".

وفي وقت سابق، كان قد تم الإبلاغ عن سماع إطلاق نار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. فيما قال آخرون إنهم سمعوا صوت غناء وطني عال في قاعدة عسكرية.

هذا المحتوى من

Asha

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