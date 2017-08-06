المشدد 3 سنوات لـ"مبيض محارة" لحيازته رشاش آلي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار :

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أشرف م.ع.ف"، 41 عامًا، مبيض محارة، مقيم بقرية شباس الشهداء، دائرة مركز شرطة دسوق، بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 10 آلاف جنيه، ومصادرة السلاح الناري والذخيرة، المضبوطين بحوزة المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد الرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا، ورامي شعيب، في القضية رقم 5003 لسنة 2014 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 191 لسنة 2014 كلى كفر الشيخ.

وتعود أحداث القضية عندما ألقى المقدم كريم المحلاوي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق الأسبق، ومعاونه السابق النقيب محمد أبو حطب، القبض على المتهم المذكور، بتاريخ 27/2/2014، بدائرة مركز شرطة دسوق، لحيازته مدفع رشاش بدون ترخيص، وكذا حيازته أربع طلقات، تستعمل لنفس السلاح الناري، بدون ترخيص.

كما تبين من أوراق القضية، وبشهادة المقدم كريم المحلاوي رئيس مباحث مركز شرطة دسوق الأسبق، والنقيب محمد عبد الحسيب أبو حطب، معاون المباحث السابق، أن التحريات السرية دلتهما بإحراز المتهم المذكور لأسلحة وذخائر نارية بدون ترخيص، كما توجها لمنزله نفاذًا لقرار النيابة العامة، لضبطه في القضية رقم 14845 لسنة 2011 جنايات مركز شرطة دسوق، وعُثر بمنزله على المضبوطات المذكورة.